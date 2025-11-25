Οδικός Άξονας Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο: Στα 69 εκατ. ευρώ το κόστος για τις δίδυμες σήραγγες στο Μπράλος - Άμφισσα

Κλείδωσε η χρηματοδότηση για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών για το τμήμα άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο, Μπράλος-Άμφισσα. Με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντάχθηκε η πράξη για τα συμπληρωματικά έργα στο ΤΠΑ Υποδομών-Μεταφορών 2021-2025.

Ο λόγος της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η απόφαση που λήφθηκε πέρυσι για την κατασκευή δίδυμης σήραγγας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή δίδυμων σηράγγων (Σ1 μήκους 2.225m και Σ2 μήκους 2.485m) μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο υποτμήμα του Οδικού τμήματος «Μπράλος – Άμφισσα» του άξονα «Λαμία- Ιτέα – Αντίρριο», από τον Ισόπεδο Κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη (Χ.Θ. 14+000) έως την Άμφισσα (Χ.Θ. 30+700).

Το κόστος της συμπληρωματικής σύμβασης που καλύπτει την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας είναι 69,25 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις. Τα χρήματα αυτά είναι επιπλέον του κόστους της βασικής σύμβασης κατασκευής του τμήματος Μπράλος-Άμφισσα.

Το σκεπτικό της απόφασης για την κατασκευή δίδυμης σήραγγας

Η κατασκυή δίδυμης σήραγγας αποφασίστηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως αναγράφεται στην απόφαση για λόγους οδικής ασφάλειας αλλά και ανθεκτικότητας των υποδομών, τροποποιείται η αρχική μελέτη η οποία προέβλεπε μια σήραγγα διπλής κατεύθυνσης και στη θέση της θα κατασκευαστούν δύο σήραγγες, μια για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Το μήκος της δίδυμης σήραγγας θα είναι 2.200 μέτρα και θα αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνικό έργο για το Μπράλος-Άμφισσα. Σύμφωνα με τη μελέτη Τεκμηρίωσης της Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Έργου, η οποία εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο 2023 (μετά τη δημοπράτηση του έργου) και ήταν απαραίτητη για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021 – 2027», πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παύσης λειτουργίας του παρόντος έργου λόγω εργασιών συντηρήσεων και ατυχημάτων και συστήνεται επομένως, η διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του νέου οδικού έργου, μέσω κατάλληλων επεκτάσεων/παρεμβάσεων στις νέες υποδομές του έργου, που θα θωρακίζουν σημαντικά την ασφάλεια των χρηστών και του προσωπικού του οδικού έργου αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής μελέτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας για την «κλιματική ουδετερότητα» και την «κλιματική ανθεκτικότητα» 2021/C 373/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η τεχνική λύση κατασκευής δίδυμων σηράγγων με κυκλοφορία μονής κατεύθυνσης ανά κλάδο, παρουσιάζει συντριπτικά υψηλότερη διαθεσιμότητα, 15 φορές μεγαλύτερη, έναντι της «συμβατικής» λύσης, καθώς η διευρυμένη διατομή 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση αφενός επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών εντός της σήραγγας με ταυτόχρονη κυκλοφορία, και αφετέρου εξασφαλίζει την δυνατότητα διεκπεραίωσης της κυκλοφορίας στις περισσότερες περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων.

Συνεπώς -αναφέρει η απόφαση- καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξασφάλισης της διαθεσιμότητας και λειτουργίας του συνόλου του οδικού τμήματος, η οποία καθορίζεται από τη μορφή των σηράγγων. Η εξασφάλιση της λειτουργίας του νέου οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συμβάντων ή προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης δε μπορεί πλέον να βασίζεται στην ενναλακτική διαδρομή μέσω της παλαιάς οδού, καθώς αυτή λόγω της γεωμορφολογίας, των μειωμένων γεωμετρικών της χαρακτηριστικών, και της ελλιπούς συντήρησης που πιθανόν θα έχει (λόγω της μη καθημερινής χρήσης της) θα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Η συστηματική χρήση της υφιστάμενης σήμερα οδού λόγω συντήρησης των σηράγγων ή συμβάντων στην περιοχή των σηράγγων (ατυχήματα, αποχιονισμοί κλπ) θα αλλοιώσει τους στόχους του έργου όπως το ανθρακικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατασκευή των δίδυμων σηράγγων αντί σηράγγων αμφίδρομης κυκλοφορίας παρουσιάζει τα έξης πλεονεκτήματα:

– Μείωση κινδύνου εμφάνισης ατυχημάτων από μετωπική σύγκρουση εντός των σηράγγων, αφού καταργείται η αμφίδρομη κυκλοφορία (δηλαδή η κυκλοφορία με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση).

– Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων προγραμματισμένων ή εκτάκτων αποκλεισμών της κυκλοφορίας εντός της σήραγγας.

– Ο διαμήκης αερισμός (δίδυμες σήραγγες) συγκριτικά με τον ημιεγκάρσιο αερισμό (σήραγγες με αμφίδρομη κυκλοφορία) υπερτερεί σε Μελέτη / Παραμετροποίηση/Δοκιμές / Θέση σε λειτουργία.

– Μείωση των προβλημάτων βιωσιμότητας και εφικτότητας υλοποίησης της διαδρομής, τα οποία προκύπτουν από την παρουσία πάγου και χιονιού το χειμώνα – λόγω του υψομέτρου στις περιοχές κατασκευής των σηράγγων, καθώς και τους φυσικούς κινδύνους όπως κατολισθήσεις, πτώσεις βραχωδών όγκων, κ.λ.π. Τα τελευταία χρόνια η συχνότητα εμφάνισης φυσικών κινδύνων είναι μεγάλη λόγω των έντονων φυσικών καιρικών φαινομένων όπως έντονες βροχοπτώσεις ή / και χιονοπτώσεις με μεγάλη διάρκεια.

– Μείωση του κοινωνικού κόστος (societal cost).

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, οι συμβατικά προβλεπόμενες σήραγγες αμφίδρομης κυκλοφορίας διατηρούνται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους (πλην των εργασιών τοποθέτησης του αρχικά προβλεπομένου ημιεγκάρσιου αερισμού) και την οριζοντιογραφική θέση τους, και ως προς τη λειτουργία τους μετατρέπονται σε σήραγγα μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ οι συνοδές σήραγγες διαφυγής διευρύνονται ως προς τα γεωμετρικά χαακτηριστικά τους και μετατρέπονται σε σήραγγα μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (κατασκευή δίδυμης σήραγγας).

Να θυμίσουμως πως το έργο με την παράταση που έχει πάρει έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 9 Φεβρουαρίου 2028. Σε αυτό συνετέλεσε και η απόφαση για την κατασκευή των σηράγγων. Τα έργα εκτελεί η ΑΒΑΞ.

Ποια είναι η σημασία του έργου

Το έργο αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα του διαγώνιου άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο. Κατασκευάζεται ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και θα συνδέει 4 μεγάλους αυτοκινητόδρομους: την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και τον Ε65.

Με την ολοκλήρωση του θα ενώσει οδικά την ανατολική με την δυτική Ελλάδα και τα δύο σημαντικά περιφερειακά λιμάνια της Πάτρας και του Βόλου. Θεωρείται πως με την λειτουργία του θα δώσει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στις περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αιτωλοακαρνανίας καθώς θα συνδέει και τις βιομηχανικές περιοχές.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027», με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Διαγώνιος Οδικός Άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο συνιστά τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου Ε65. Αποτελεί τον συνδετήριο άξονα μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού, αλλά και σύνδεσης Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους. Με την αναβάθμιση του θα συμβάλλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, της καλύτερης οδηγικής εμπειρίας και της ευκολότερης πρόσβασης στις περιοχές από όπου θα διέρχεται.