Κέρκυρα: Σχολεία κλειστά την Τετάρτη λόγω της κακοκαιρίας Adel

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα σχολεία του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Η απόφαση αφορά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε για προληπτικούς λόγους, ώστε να «αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες στις μετακινήσεις των μαθητών δεδομένων των μετεωρολογικών προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων».

Νωρίτερα, συνεδρίασε εκτάκτως το Τοπικό Επιχειρησιακό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η περιοχή τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς αναμένεται ένα κύμα κακοκαιρίας το επόμενο τριήμερο με ισχυρούς ανέμους και μεγάλα ύψη βροχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και έχουν ήδη πραγματοποιήσει παρεμβάσεις για την καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου.

Η πορεία της Κακοκαιρίας Adel

Η Κέρκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel, η οποία θα φέρει ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ότι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το βόρειο Ιόνιο (ιδιαίτερα την περιοχή της Κέρκυρας), την Ήπειρο (κυρίως τα παράκτια τμήματα), και πολλές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και το ανατολικό Αιγαίο.

Με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Τετάρτη:

-Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί) και στην Ήπειρο.

-Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

-Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Πέμπτη και Παρασκευή: Η κακοκαιρία Adel θα συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μαζί με τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές.

Πέμπτη (27-11-25): Ιόνια νησιά, Ήπειρος, δυτική και κεντρική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησος, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, και Θράκη.

Παρασκευή (28-11-25): Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και, μέχρι νωρίς το πρωί, στη δυτική Ελλάδα.