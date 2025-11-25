Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ στη Ρωσία και στοχεύει σε συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Τραμπ προσθέτει ότι «ελπίζει» να συναντήσει σύντομα τόσο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και τον Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί «ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία θα είναι πλήρης ή στα τελικά της στάδια».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτές οι κινήσεις γίνονται «με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο» που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας , με τον Πούτιν να αποτελεί κεντρικό συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να ταξιδέψει στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ταυτόχρονα ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ θα έχει συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία (έναν πόλεμο που ΔΕΝ θα είχε ΠΟΤΕ ξεκινήσει αν ήμουν εγώ Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν. Το αρχικό Ειρηνευτικό Σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλέον τροποποιηθεί, με πρόσθετες παρατηρήσεις και από τις δύο πλευρές, και απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Ειρηνευτικό Σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον Ειδικό Απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα ο Υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά. Θα ενημερωθώ για κάθε πρόοδο που θα σημειωθεί, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντήσω σύντομα τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου θα είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή στα τελικά της στάδια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!».