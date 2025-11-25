Σαλαμίνα: Βίντεο με τη 46χρονη να φεύγει με το αυτοκίνητο μετά τη δολοφονία της πεθεράς της- Βρέθηκε αίμα στο όχημα

Στο βίντεο, όπως μετέδωσε το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο της 46χρονης να απομακρύνεται από την περιοχή της κατοικίας της 75χρονης.

Το ηχητικό αρχείο από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και ένα βίντεο από κοντινή περιοχή στο σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα , οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη της 46χρονης νύφης της με κατηγορία ανθρωποκτονίας.

Η έρευνα αποκάλυψε μάλιστα και ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας μέσα στο αυτοκίνητο, τα οποία οδήγησαν στην ομολογία.

Στα χέρια των Αρχών ήταν και το ηχητικό υλικό από τις κάμερες του σπιτιού.

Αν και η καθ’όμολογίαν δολοφόνος είχε φροντίσει να πειράξει τις κάμερες, ώστε να μην καταγράφουν το εσωτερικό του σπιτιού, και να καλύψει τα χαρακτηριστικά της, έκανε το λάθος να μην απενεργοποιήσει τον ήχο.

Στο 35λεπτο υλικό ακούγεται η άτυχη γυναίκα που δεν είχε καταλάβει ότι ο άγνωστος εισβολέας στο σπίτι της ήταν γυναίκα και μάλιστα η νύφη της.

Στα τελευταία λεπτά της ζωής της το θύμα ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών».

Τι είπε στους αστυνομικούς η 46χρονη

Η δράστιδα, μιλώντας στους αστυνομικούς, ανέφερε πως ο λόγος που μπήκε στο σπίτι της 75χρονης ήταν για να πάρει χρήματα και συγκεκριμένα 1.100 ευρώ, ωστόσο η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν -όπως είπε- θεώρησε πως το θύμα την κατάλαβε.

Ειδικότερα υποστήριξε πως το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της -και σύζυγο της- 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν. Κάποιος τα πήρε (δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος) με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Έτσι αποφάσισε να της τα δώσει πίσω. Μάζεψε 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000.

Τελικά κατάφερε να μαζέψει ακόμη 1.100 ευρώ και ετοιμαζόταν να της τα πάει και αυτά. Ένα βράδυ όμως η σύζυγος του, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στον τζόγο, πήρε αυτά τα 1.100 ευρώ, τα έπαιξε και τα έχασε. Τότε, προκειμένου να μην την καταλάβει ο άνδρας της, αποφάσισε να μπει κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της, να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Έτσι και έγινε. Έχοντας πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, τους άλλαξε τη φορά προκειμένου να μην την καταγράψουν, φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα κρουστικό και ξεκίνησε για το σπίτι της. Έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Εκείνη αντέδρασε και τότε η δράστιδα πήρε ένα μπουκάλι και, πιστεύοντας όπως είπε ότι την έχει καταλάβει, την χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ όπως είπε, πήρε ένα μαχαίρι από τον χώρο και την κατέσφαξε.

Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10). Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Τελικά, μετά από επισταμένη έρευνα, έφτασαν στα ίχνη της γυναίκας η οποία στο τέλος λύγισε και ομολόγησε.