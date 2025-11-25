Καρδίτσα: Διασωληνωμένος 12χρονος στο Παίδων, υπέστη εγκαύματα στο τζάκι

Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Καρδίτσας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα έπειτα από ατύχημα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το karditsapress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, τη στιγμή που επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκλήθηκε ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί.

Ο 12χρονος διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του. Αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.