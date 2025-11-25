Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Ο θερμοσίφωνας “‘έσκασε” στον χώρο της κουζίνας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, όταν θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας, προκαλώντας τον τραυματισμό εργαζομένου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 μ.μ., σκορπίζοντας πανικό στους εργαζόμενους.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.
Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
