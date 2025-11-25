Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών, όταν θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας, προκαλώντας τον τραυματισμό εργαζομένου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 μ.μ., σκορπίζοντας πανικό στους εργαζόμενους.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.