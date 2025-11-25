CNN: Η «θετική ρητορική» Τραμπ στοχεύει να οδηγήσει Ουκρανία και Ρωσία σε συμφωνία

Η αισιόδοξη ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την πιθανή λήξη του πολέμου στην Ουκρανία λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο, οι δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων για ένα σχέδιο 19 σημείων στοχεύουν στο να ασκήσουν μέγιστη πίεση σε Ουκρανία και Ρωσία, ώστε να δεσμευτούν σε διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει τη δυναμική των συνομιλιών με τους Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους για να προσπαθήσει να αναγκάσει τους προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν οι πηγές.

Και η στρατηγική γύρω από το ανανεωμένο κλίμα εμπιστοσύνης είναι να αυξηθεί δημοσίως το διακύβευμα, ανέφερε μία από τις πηγές, ώστε να είναι πιο δύσκολο για οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές να αποχωρήσει από τις συνομιλίες.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ σε μια συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας τις θετικές προβλέψεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λίβιτ.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι πολλά πρέπει ακόμη να επιλυθούν. Ενώ οι πηγές ανέφεραν ότι η τρέχουσα κατάσταση των συνομιλιών,συγκεκριμένα με τους Ουκρανούς στη Γενεύη την Κυριακή, κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τις γενικές γραμμές του περιορισμένου σχεδίου 19 σημείων, παραμένουν σημαντικά σημεία διαφωνίας.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τα συγκεκριμένα σημεία διαφωνίας που πρέπει ακόμη να διαπραγματευτούν στο σχέδιο, το οποίο έχει εξελιχθεί από την αρχική έκδοση των 28 σημείων.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση, η οποία θεωρήθηκε ευνοϊκή για τη Μόσχα από τους Αμερικανούς νομοθέτες, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με ρωσικούς αξιωματούχους, έχει αναλάβει το καθήκον να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική και να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά στον τελικό στόχο.