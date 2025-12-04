Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φ. Ζαΐμη στο Eco Forum 2025

Συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κατέθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Eco Forum 2025 που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου.

Ο κ. Ζαΐμης σημείωσε ότι μεταξύ άλλων θα πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις όπως:

- Απλοποίηση διαδικασιών - αρμοδιοτήτων

- Ψηφιοποίηση ενεργειών από την αυτοψία μέχρι τις αποζημιώσεις

- Προτεραιοποίηση έργων έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζονται κάθε φορά όσα έργα προκύπτουν μετά από ένα γεγονός

- Νομική Προστασία για το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας που πολλές φορές κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με νομικές ενέργειες, κάνοντας τη δουλειά του.

Επίσης, ανέφερε ότι θα πρέπει στον επίσημο μηχανισμό της Πολιτικής προστασίας να συμπεριληφθούν και οι εθελοντικές Οργανώσεις, για τις οποίες να θεσπιστούν συγκεκριμένες παροχές:

- Ασφαλιστική κάλυψη

- Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης

- Να εξασφαλιστεί ο σύγχρονος εξοπλισμός τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί η σύνδεση της Πολιτικής Προστασίας με την Πολιτική Άμυνα (ΠΣΕΑ), όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ενώ κλείνοντας την ομιλία του, παρέδωσε στον Υφυπουργό κ. Κατσαφάδο την επιστολή που του έχει αποστείλει για το αίτημα να πληρωθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες επιχειρηματίες από την φωτιά του 2024 στην περιοχή του Ερυμάνθου. Έκανε δε ειδική μνεία και στα ελαιοτριβεία της Αχαΐας, που έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά μετά τις φωτιές, ζητώντας ειδικά μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση.

«Ήταν μια σημαντική εκδήλωση που μας έδωσε την δυνατότητα να θέσουμε όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η λειτουργία της σε όλα τα επίπεδα, από το θεσμικό μέχρι και την λειτουργία στο πεδίο» υπογράμμισε ο κ. Ζαΐμης.