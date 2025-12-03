Back to Top
Παύλος Μαρινάκης: «Το rebranding Τσίπρα το πιο σύντομο ανέκδοτο»

Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Αφού διέσπασε το κόμμα του σε πέντε τμήματα, τώρα αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να επαναφέρει τα ίδια πρόσωπα. Αντί για όλη αυτή την προσπάθεια, θα μπορούσε απλώς να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με τις διασπάσεις του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

“Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο”, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

 

 
 

