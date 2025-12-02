Στην Πάτρα το 1ο Forum Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, παρουσία της προέδρου του ΕΟΤ Άντζελας Βαρελά

Με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνεται το 1ο Forum Κοινωνικών Επιστημών το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στην έδρα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα (Πάρ. Αριστοτέλους 18).

Το Forum τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Forum αποτελεί μια νέα, ετήσια εκδήλωση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, η οποία αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση και γόνιμη διασταύρωση ιδεών σε κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που άπτονται των επιστημονικών πεδίων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής. Το Forum θα είναι ανοικτό στην τοπική κοινωνία της Πάτρας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ευρύτερα (κατόπιν προηγούμενης εγγραφής), ενώ η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Παράλληλα, η εκδήλωση θα αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω του καναλιού του ΕΑΠ στο ΥouTube.

Μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών και της κεντρικής ομιλίας από την Πρόεδρο του ΕΟΤ, κ. Άντζελα Βαρελά, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδρίες με εισηγήσεις και συζητήσεις από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της αγοράς και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εγγραφής στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.: https://www.eap.gr/education/ske/forum/

και στο [email protected]