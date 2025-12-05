Ένας ολοκληρωμένος μετεωρολογικός σταθμός στο κέντρο της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Ένας μετεωρολογικός σταθμός βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια μας κάθε μέρα στο κέντρο της Πάτρας και ειδικά πάνω από όσους κινούνται από και προς τον κεντρικό σταθμό του προαστιακού της Πάτρας.

Ο μετεωρολογικός σταθμός διαθέτει όργανα που μετρούν τον καιρό και ειδικότερα, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, τις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ένταση φωτός και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Όλα τα δεδομένα του στέλνονται διαδικτυακά σε κεντρικό υπολογιστή για επεξεργασία και ανάλυση. Η συγκεκριμένη μετεωρολογική υποδομή είναι μικρής κλίμακας και ενεργειακά αυτόνομη καθώς διαθέτει και ηλιακό πάνελ.

Η παρουσία του μίνι μετεωρολογικού σταθμού στο ύψος του μώλου Αγίου Νικολάου ενισχύει τα προγνωστικά δεδομένα που αφορούν στην αχαϊκή πρωτεύουσα και εκτιμάται οτι τροφοδοτεί κεντρικό υπολογιστή που τρέχει προγνωστικό μοντέλο για την ευρύτερη περιοχή.