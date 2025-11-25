Η Πάτρα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα- Tι ώρα θα φτάσει, ποια διαδρομή θα ακολουθήσει

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου η πόλη της Πάτρας υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Φλόγα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, θα αναχωρήσει στις 9 το πρωί από τα Καλάβρυτα και αναμένεται να φθάσει στην οδό Αγίας Σοφίας στις 10.30 π.μ. περίπου. Από εκεί θα την παραλάβει λαμπαδηδρόμος και θα ξεκινήσει η διαδρομή της μέσα στην πόλη ακολουθώντας τις οδούς: Αγίας Σοφίας, Κωνσταντινουπόλεως, Μαιζώνος. Μπροστά από το νέο Δημαρχείο στην οδό Μαιζώνος η φλόγα θα παραληφθεί από τους λαμπαδηδρόμους της Πάτρας και θα συνεχιστεί η διαδρομή επί της Μαιζώνος προς την πλατεία Γεωργίου όπου στις 10.45 π.μ. περίπου θα γίνει η τελετή υποδοχής της στην πόλη.

Στην πλατεία Γεωργίου θα την υποδεχτούν μεταξύ άλλων και μαθητές σχολείων της πόλης μαζί με τους δασκάλους – καθηγητές τους, ενώ τον ρυθμό στον λαμπαδηδρόμο θα δίνουν οι μουσικοί του Εργαστηρίου Μουσικής «Ρυθμότοπος».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Πάτρα (πλατεία Γεωργίου) έχει ως εξής:

· Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας –Αφή Βωμού από την Ντένια Κουρέτα –Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της Εθνικής Ελλάδας Πόλο Γυναικών (Χρυσό Μετάλλιο).

· Άφιξη Αντιπροσωπείας Επισήμων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής & της Οργανωτικής Επιτροπής των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο Κορτίνα 2026».

· Ανάκρουση Ύμνου Ολυμπιακών Αγώνων – Εθνικού Ύμνου Ιταλίας & Εθνικού Ύμνου Ελλάδας & έπαρση σημαιών ταυτόχρονα με την ανάκρουση των αντίστοιχων Ύμνων.

· Χαιρετισμός Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

· Χαιρετισμός Εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «MILANO CORTINA 2026» κ. Alessio Boggiatto (Αλέσιο Μποτζιάτο) κολυμβητή Ολυμπιακών Αγώνων.

· Χαιρετισμός εκπροσώπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Θωμά Τόκα.

· Ανταλλαγή Δώρων με : Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή & Οργανωτική Επιτροπή.

· Αναχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας – με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο –Στίβος.

· Λήξη Τελετής.

Στη συνέχεια η Φλόγα με λαμπαδηδρόμους θα ακολουθήσει την πορεία Μαιζώνος – Γούναρη – Κορίνθου. Θα γίνει ολιγόλεπτη στάση της μπροστά από την οικία του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη και θα καταλήξει στην Αγίας Σοφίας για να παραληφθεί από όχημα και να διέλθει τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.