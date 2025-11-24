Στο αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας λόγω επιδείνωσης του καιρού η τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας

Στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μεθαύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, εξαιτίας των προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες το ερχόμενο διήμερο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), η συγκεκριμένη αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής. Από την ΕΟΕ επισημαίνεται ότι λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυναυλη, ενώ όσον αφορά τους καλεσμένους, θα ενημερωθούν ποιοι θα έχουν το δικαίωμα εισόδου στο Μουσείο.

«Λυπούμαστε ειλικρινά για την αλλαγή αυτή και για οποιαδήποτε αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΟΕ.