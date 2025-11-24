Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 16χρονος για τον βιασμό 12χρονης

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες
Στον ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα Δευτέρα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης στην Παραλία Πατρών, στις 16 Νοεμβρίου 2025.
Η πράξη καταγγέλθηκε από τη μητέρα του κοριτσιού και επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστική έκθεση. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για ψευδή καταγγελία και υπερβολική κινητοποίηση των Αρχών. Η οικογένεια της 12χρονης υποστηρίζει το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει περαιτέρω νομική διάσταση μετά την απολογία του 16χρονου.
