Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 16χρονος για τον βιασμό 12χρονης

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες

Στον ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα Δευτέρα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης στην Παραλία Πατρών, στις 16 Νοεμβρίου 2025.

Η πράξη καταγγέλθηκε από τη μητέρα του κοριτσιού και επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστική έκθεση. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για ψευδή καταγγελία και υπερβολική κινητοποίηση των Αρχών. Η οικογένεια της 12χρονης υποστηρίζει το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει περαιτέρω νομική διάσταση μετά την απολογία του 16χρονου.

