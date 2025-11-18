Back to Top
Πάτρα
Πάτρα: Καταγγελία για βιασμό 12χρονης από 16χρονο

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του νεαρού

Υπόθεση βιασμού 12χρονης από 16χρονο γνωστό της καταγγέλθηκε στην αστυνομία της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη ενημέρωσε σε κατάσταση σοκ τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για  όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου όταν ο νεαρός που ήταν γνωστός της 12χρονης την συνάντησε στο δρόμο και την οδήγησε σε απόμερο μέρος με τη βία οπου την βίασε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν οτι σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βιασμός

