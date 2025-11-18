Στο «σφυρί» ακίνητα - φιλέτα σε Πάτρα και Αχαΐα από την ΑΑΔΕ- Ποια βγαίνουν σε πλειστηριασμό μέχρι τον Φεβρουάριο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ ) εντείνει την πίεση προς τους μεγαλοοφειλέτες, ενεργοποιώντας νέο κύκλο πλειστηριασμών ακινήτων που εκτείνεται έως τους πρώτους μήνες του 2026.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί όχι μόνο στη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξη μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και στη δημιουργία ισχυρού αντικινήτρου για όσους εξακολουθούν να αποφεύγουν τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι πλειστηριασμοί στην Αχαΐα, όπου βγαίνουν στο «σφυρί» ακίνητα με υψηλή εμπορική αξία, ακόμα και πολυτελείς κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Ακίνητα–φιλέτα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό

Στην Πάτρα και τις γύρω περιοχές προγραμματίζονται σημαντικοί πλειστηριασμοί:

3 Δεκεμβρίου 2025: Τέσσερα ακίνητα στην Πάτρα με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς άνω του 1,2 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών:

• Κτίριο διαμερισμάτων 855 τ.μ. στην οδό Σουνίου (375.635 €)

• Μεζονέτα 203 τ.μ. στην Παραλία Προαστείου (325.000 €)

• Διώροφη μονοκατοικία 214 τ.μ. στα Βερναδέικα Ακταίου (300.000 €)

• Διαμέρισμα 135 τ.μ. (228.000 €)

17 Δεκεμβρίου 2025: Μονοκατοικία 505 τ.μ. στα Συχαινά, με τιμή εκκίνησης 415.000 €.

28 Ιανουαρίου 2026: Ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Κυανή Ακτή Αχαΐας, 3.554 τ.μ., με 89 δωμάτια, πισίνα και πάρκινγκ. Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.640.000 €.

25 Φεβρουαρίου 2026: Επαγγελματικό κτίριο–σταθμός αυτοκινήτων 3.550 τ.μ. στη συμβολή Νόρμαν και Κορίνθου στην Πάτρα, με τιμή εκκίνησης 544.000 €.

Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ προχωρά και σε πλειστηριασμούς μικρότερης αξίας, όπως αποθήκες, με τιμές που ξεκινούν από 1.000–5.000 ευρώ.

Το οικονομικό αποτύπωμα

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν πλέον τα 111,5 δισ. ευρώ, ενώ αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 συσσωρεύτηκαν νέες ανεξόφλητες οφειλές ύψους 5,7 δισ. ευρώ, παρά τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ και τις προσκλήσεις για ρύθμιση σε 24 ή 48 δόσεις.

Ποια είναι η διαδικασία – Τι προβλέπει ο νόμος

Η διαδικασία των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών είναι αυστηρά οριοθετημένη:

Πριν από την κατάσχεση, αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση υπερημερίας.

Μετά την κατάσχεση, ο οφειλέτης χάνει κάθε δικαίωμα διάθεσης του ακινήτου.

Ο πλειστηριασμός πρέπει να οριστεί εντός τεσσάρων μηνών και να ολοκληρωθεί εντός πέντε.

Αν ένας πλειστηριασμός δεν πραγματοποιηθεί, εκδίδεται νέος εντός ενός έτους, εκτός αν συντρέχουν «σπουδαίοι λόγοι».

Αναστολή μπορεί να δοθεί μόνο αν ο οφειλέτης ενταχθεί σε ρύθμιση ή υπάρξει δικαστική απόφαση.