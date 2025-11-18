Ηλεία: Βραβείο... αδέξιου ληστή σε καφέ στη Μαραθιά - Η μεταμφίεση με την πετσέτα που τον πρόδωσε-ΒΙΝΤΕΟ

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ την εισβολή και την απίθανη γκάφα του δράστη
Ένα απίστευτο βίντεο–ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του άνδρα που εισέβαλε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.
Οι εικόνες θυμίζουν… κακογυρισμένη ταινία, με τον δράστη να εμφανίζεται ιδιαίτερα αδέξιος, προδίδοντας ουσιαστικά τον εαυτό του με τον πιο απρόσμενο τρόπο.
Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας φαίνεται να εισβάλλει στο κατάστημα έχοντας το κεφάλι του καλυμμένο με μια πετσέτα. Κρατώντας ένα κατσαβίδι, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί, απαιτώντας χρήματα από το ταμείο.
Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και αρπάζει περίπου 70 ευρώ. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρεί να αποχωρήσει, η αυτοσχέδια «μεταμφίεσή» του γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα.
Το βίντεο δείχνει τον δράστη να μένει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Αντί να τραπεί σε φυγή, σκύβει, παίρνει την πετσέτα, τη ξανατοποθετεί στο κεφάλι του και αποχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας.
