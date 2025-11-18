Ηλεία: Βραβείο... αδέξιου ληστή σε καφέ στη Μαραθιά - Η μεταμφίεση με την πετσέτα που τον πρόδωσε-ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο βίντεο–ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του άνδρα που εισέβαλε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Οι εικόνες θυμίζουν… κακογυρισμένη ταινία, με τον δράστη να εμφανίζεται ιδιαίτερα αδέξιος, προδίδοντας ουσιαστικά τον εαυτό του με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας φαίνεται να εισβάλλει στο κατάστημα έχοντας το κεφάλι του καλυμμένο με μια πετσέτα. Κρατώντας ένα κατσαβίδι, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί, απαιτώντας χρήματα από το ταμείο.

Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και αρπάζει περίπου 70 ευρώ. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρεί να αποχωρήσει, η αυτοσχέδια «μεταμφίεσή» του γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα.