Ερύμανθος: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στην Πλατανόβρυση

Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας ηλικιωμένος άνδρας σε χωράφι του, στην περιοχή Πλατανόβρυση του Δήμου Ερυμάνθου.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί για αρκετές ώρες, γεγονός που οδήγησε τους οικείους του να ενημερώσουν την Αστυνομία Ερυμάνθου, η οποία ξεκίνησε άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.

Δυστυχώς, οι αστυνομικοί τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αγροτεμάχιό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του