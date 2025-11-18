Γερμανία και Πολωνία προειδοποιούν για ρωσική επίθεση και ζητούν από την Ευρώπη να προετοιμαστεί για πόλεμο

Σε κατάσταση συναγερμού φαίνεται πως βρίσκεται η Ευρώπη για ενδεχόμενη επίθεση από τη Ρωσία μετά τις δηλώσεις από πλευράς Γερμανίας αλλά και της Πολωνίας τις τελευταίες ώρες.

Ειδικότερα τόσο ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας Βίσλαβ Κούκουλα έστειλαν προειδοποιητικό μήνυα στην Ευρώπη για πιθανή επιθετική ενέργεια από τη Ρωσία.

«Ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους και ανέφερε πως ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του στρατού για να προστατευθούν από την Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Πιστόριους, η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα.

Πάντως η Ρωσία από την πλευρά της έκανε λόγο για επιθετική ρητορική από τη Γερμανία.

Μάλιστα η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απαντώντας στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστήριξε στο πρακτορείο TASS ότι «μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο»

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας Βίσλαβ Κούκουλα.

Μιλώντας στην εκπομπή “Sygnały Dnia” του Radio Jedynka υποστήριξε ότι «βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια προπολεμική κατάσταση ή μια έκδοση 2.0 του Ψυχρού Πολέμου και θα πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά σε αμυντικές δυνατότητες, σηματοδοτώντας σαφώς ότι οποιαδήποτε επίθεση στην επικράτειά μας θα συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο για έναν πιθανό επιτιθέμενο».

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι σήμαιναν οι πρόσφατες ενέργειες κατά της Πολωνίας απάντησε: «Ο αντίπαλος έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Χτίζει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εδώ που αποσκοπεί στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση και σε βασικούς κρατικούς φορείς, όπως ο στρατός και η αστυνομία, και στη δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για πιθανή επιθετικότητα στο πολωνικό έδαφος.

Πρέπει να αντιδράσουμε συμμετρικά και ασύμμετρα με διάφορους τρόπους. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων. Είναι θέμα να αποφασίσουμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Μάλιστα υποστήριξε πως η Πολωνία θα πρέπει άμεσα να ενισχύσει τις άμυνές της για την καταπολέμηση εχθρικών drones.

Όπως τόνισε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση των συστημάτων κατά των drones Merops Interceptor στη Nowa Dęba .

«Αυτό το σύστημα αποκτήθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Περιμένουμε περισσότερα», δήλωσε ο στρατηγός Κούκουλα.