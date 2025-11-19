Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος για τον βιασμό της 12χρονης- Δικογραφία και για τους γονείς του

Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονης από 16χρονο, που αποκαλύφθηκε, μετά από καταγγελία που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, στην Πάτρα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν έναν 16χρονο, σε βάρος του οποίου είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κακουργηματικού χαρακτήρα από τον Ανακριτή Αχαΐας.

Ο ανήλικος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, ενώ παράλληλα οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία και για τους γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Πώς στήθηκε το ραντεβού

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 16χρονος είχε γνωρίσει τη 12χρονη μέσω social media. Οι δύο τους είχαν συχνή επικοινωνία, και το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου 2025, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία, συναντήθηκαν σε περιοχή της Πάτρας. Ο ανήλικος φέρεται να την έπεισε να τον ακολουθήσει σε απομονωμένο σημείο, μη ορατό από άλλα άτομα. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άσκησε σωματική βία και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 12χρονης.

Η κατάσταση της ανήλικης

Η 12χρονη εξετάστηκε από αστυνομικούς παρουσία παιδοψυχολόγου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε εξετάσθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

