Πάτρα: "Ομπρέλα" κατά της παιδικής κακοποίησης, από τον Ερυθρό Σταυρό, για παιδιά νηπιαγωγείου - ΦΩΤΟ

Κάθε χρόνο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα σε περισσότερα από 8.500 παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα.

Την Τετάρτη στην Πάτρα σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού οργανώθηκαν στον πεζόδρομο της Μαιζώνος δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για παιδιά νηπιαγωγείων της Πάτρας.

Μέσα από ειδικά βιωματικά εργαστήρια που συνδυάζουν δημιουργικά το παιχνίδι επιχειρήθηκε η μετάδοση στα μικρά παιδιά της αίσθησης της προστασίας από τη βία, την εκμετάλλευση και την παραμέληση.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκτός των άλλων υλοποιεί δράσεις με σκοπό την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών μέσω των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η 19η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης του Παιδιού με σκοπό οι Οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεργαστούν για την υπεράσπιση του παιδιού, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται βία και εκμετάλλευση από τους ενήλικες.

Συνδυάζεται με την 20ή Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ημέρα που υιοθετήθηκε το 1989, η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.