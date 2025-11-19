Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Σοκαριστικές στιγμές από τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο, κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στο οπτικό υλικό με τον ξυλοδαρμό, αρχικά φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος άνδρας να κινείται στον Νέο Κόσμο. Ξαφνικά χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο μαύρο όχημα.

Εκείνη τη στιγμή στο σημείο φτάνουν και οι 2 μηχανές με τους 3 επιβαίνοντες που τον καταδίωκαν. Και οι τρεις κατεβαίνουν από τις μηχανές τους ενώ ο 29χρονος που φοράει το κράνος της μηχανής κινείται προς τη θέση του οδηγού όπου βρίσκεται ο 58χρονος.

Θα του ρίξει περισσότερες από 10 γροθιές στο πρόσωπο ενώ θα του χτυπήσει το κεφάλι στο τιμόνι. Στη συνέχεια οι δύο φίλοι του 29χρονου θα τον πλησιάσουν και θα του ζητήσουν να σταματήσει την άγρια επίθεσή του.

Ο 29χρονος θα επιβιβαστεί και πάλι στο μηχανάκι και θα φύγει από το σημείο.