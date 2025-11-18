Back to Top
Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου- Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη σορό του 59χρονου οδηγού που πέθανε το βράδυ της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο ως αιτία θανάτου προσδιορίζεται το πνευμονικό οίδημα που σχετίζεται με την υπερτροφία της καρδιάς.

Από τον ιατροδικαστή διαπιστώθηκαν επίσης κακώσεις προσώπου και τραχήλου, καθώς κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα συνεπεία του άγριου ξυλοδαρμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του ωστόσο τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα στο πρόσωπό του μαρτυρούσαν τον ξυλοδαρμό που είχε προηγηθεί νωρίτερα.

 

