Δυτική Αχαΐα: "Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα", ομολόγησε ο 25χρονος για την τραγωδία με το τρίχρονο

Νέα τροπή στην τραγωδία που σημειώθηκε προ ημερών στο χωριό Σπάτα στη Δυτική Αχαΐα με τον θάνατο ενός τρίχρονου αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος συγγενής του παιδιού παρουσιάστηκε μόνος του τη Δευτέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και φέρεται να είπε τι συνέβη πραγματικά.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, πήρε το παιδί από το σπίτι, το ανέβασε σε μια «γουρούνα» που ανήκει στον πατέρα του μικρού, και ξεκίνησαν μια μικρή διαδρομή. Σε ένα σημείο όπου υπήρχε τοιχίο περίπου δύο μέτρων, το όχημα –κατά την περιγραφή του– φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο έδαφος. Ο ίδιος υποστηρίζει πως λιποθύμησε και όταν συνήλθε, ρωτούσε επανειλημμένα πού είναι το παιδί και αν είναι καλά.

Αρχικά, οι πληροφορίες που είχε η αστυνομία ανέφεραν ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων ενώ το κρατούσε ο 25χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Το αγόρι μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση. Ωστόσο, το παιδί υπέστη ανακοπή και, παρά την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης –η ΚΑΡΠΑ διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά–, κατέληξε το ίδιο βράδυ.



Ο 25χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και νοσηλεύτηκε φρουρούμενος. Τη στιγμή του συμβάντος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε διπλανό χωράφι κάνοντας αγροτικές εργασίες.