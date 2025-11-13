Δυτική Αχαΐα: Οδύνη στην κηδεία του μικρού Ανδρέα- Τον αποχαιρέτησαν με λευκά και μπλε μπαλόνια- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Κλίμα βαρύ και πόνος βαθύς. Η οικογένεια και το χωριό Σπάτα της Δυτικής Αχαΐας αποχαιρέτησε για πάντα σήμερα τον τρίχρονο Ανδρέα, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε τόσο νωρίς και τραγικά.

Η κηδεία του έγινε από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτα Αχαΐας και η οικογένεια αποχαιρέτησε το αγγελούδι με λευκά και μπλε μπαλόνια στο μπαλκόνι.

Το παιδί έχασε τη ζωή του μετά από πτώση μαζί με 25χρονο, από μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και εν συνεχεία να υποκύψει στα τραύματά του.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε και βύθισε στο πένθος την οικογένεια και το χωριό.

