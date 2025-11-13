Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: «Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω»

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία και όχι μόνο από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην περιοχή Σπάτα στη Δυτική Αχαΐα, όπου ένα αγοράκι μόλις τριών ετών, ο μικρός Ανδρέας, έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Ο 25χρονος συγγενής του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του και έπεσε αγκαλιά με το παιδί, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη συντριβή του και τη βαθιά του λύπη για το τραγικό συμβάν.

«Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω. Θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου και θα με ακολουθεί για μια ζωή», δήλωσε συντετριμμένος ο νεαρός άνδρας,

Όλοι μιλούν για έναν απίστευτο συνδυασμό ατυχίας που στέρησε τη ζωή ενός μικρού παιδιού και σημάδεψε για πάντα έναν νέο άνθρωπο.



«Ζαλίστηκε και παραπάτησε»

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 25χρονος, που είχε στην αγκαλιά του το παιδί «ζαλίστηκε και παραπάτησε», με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη έξω από την οικία της οικογένειας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Ο 3χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε «βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο ο μικρός Ανδρέας κατέληξε.

Ο 25χρονος συγγενής, που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του τη στιγμή της πτώσης, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, «τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί». Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, καθώς η οικογένεια του παιδιού δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του μικρού προήλθε από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πτώση από ύψος. Δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης, αναφέρει το protothema. Τα ευρήματα παραδόθηκαν στις αρχές και θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το δυστύχημα.

Η Αστυνομία της Δυτικής Αχαΐας συνεχίζει να συγκεντρώνει καταθέσεις προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ η Εισαγγελία Πατρών έχει παραγγείλει την ολοκλήρωση της προανάκρισης με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία

Η κηδεία του μικρού έγινε σήμερα από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτα Αχαΐας, σε κλίμα ανείπωτης θλίψης.