Σπάτα Αχαΐας: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 4χρονο Ανδρέα – Θρήνος για την ανείπωτη τραγωδία

Μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης τελείται σήμερα το πρωί η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα στα Σπάτα Αχαΐας.

Το χωριό, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Αχαΐα, πενθούν για τον αδόκητο χαμό του μικρού παιδιού που «έσβησε» τόσο άδικα, ύστερα από πτώση μαζί με τον θείο του από μάντρα, το απόγευμα της Τρίτης.

Συντετριμμένοι οι γονείς, οι δύο αδελφούλες του, συγγενείς και φίλοι συνοδεύουν σήμερα στην τελευταία του κατοικία τον μικρό Ανδρέα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 3 ετών.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (11 Νοεμβρίου 2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος είχε αναλάβει να το προσέχει καθώς οι γονείς εργάζονταν σε χωράφι, κρατούσε τον μικρό στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια μιας σύντομης βόλτας. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε την ισορροπία του και έπεσαν και οι δύο από μάντρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Οι παππούδες μετέφεραν άμεσα το παιδί στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων, διέταξαν τη διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, που επί 40 λεπτά προσπαθούσε να τον επαναφέρει, ο μικρός Ανδρέας υπέκυψε στα τραύματά του περίπου 3,5 ώρες αργότερα.

Ο 25χρονος, που τραυματίστηκε και ο ίδιος, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη, όπως προβλέπει η διαδικασία για θανατηφόρο ατύχημα από αμέλεια. Με εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος χθες, συντετριμμένος και ανήμπορος να συνειδητοποιήσει την τραγωδία.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του μικρού παιδιού, που έφυγε τόσο νωρίς, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη Δυτική Αχαΐα.