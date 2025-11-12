Δυτική Αχαΐα: Θρήνος για τον μικρό Ανδρέα - Με λευκά και μπλε μπαλόνια το τελευταίο «αντίο»

Βαρύ πένθος σκεπάζει το χωριό του μικρού Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα. Όλη η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει αύριο το τρίχρονο αγγελούδι που χάθηκε τόσο ξαφνικά και άδικα, ύστερα από ένα τραγικό δυστύχημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Στο σπίτι του παιδιού επικρατεί σιωπή και ανείπωτη θλίψη. Στο μπαλκόνι, εκεί όπου άλλοτε αντηχούσε το παιδικό του γέλιο, δεκάδες λευκά και μπλε μπαλόνια —τα αγαπημένα του χρώματα— κυματίζουν, συμβολίζοντας τον πιο τρυφερό αποχαιρετισμό. Συγγενείς και φίλοι στολίζουν τον χώρο, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Η κηδεία του μικρού Ανδρέα θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το μοιραίο συνέβη όταν ο 25χρονος συγγενής του παιδιού τον πήρε αγκαλιά για να τον ηρεμήσει. Καθώς περπατούσαν κοντά στη μάντρα, ο νεαρός χτύπησε το κεφάλι του σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό, κρατώντας τον μικρό Ανδρέα στην αγκαλιά του. Η πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων αποδείχθηκε μοιραία.

Ο παππούς του αγοριού περιέγραψε συγκλονισμένος πως ο 25χρονος δεν πρόλαβε να αντιδράσει:

«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο και έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά για να το ηρεμήσει. Καθώς προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα».

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τη διασωλήνωση και τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν πάνω από 40 λεπτά, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος συγγενής τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», απ’ όπου έλαβε εξιτήριο το επόμενο πρωί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, καθώς η οικογένεια του μικρού δεν επιθυμεί τη δίωξή του, αναγνωρίζοντας πως επρόκειτο για ένα τραγικό δυστύχημα.

Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα

Ανείπωτος είναι ο πόνος για την οικογένεια του μικρού Ανδρέα στη Δυτική Αχαΐα. Ο ξαφνικός θάνατος του τρίχρονου αγοριού έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρο το χωριό, που αδυνατεί να πιστέψει το κακό που συνέβη μέσα σε λίγες στιγμές.

«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι συντετριμμένοι. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά, που έφυγε τόσο άδικα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό και μια σιωπή που πονάει», αναφέρει ο θείος του μικρού.

Όσοι γνωρίζουν την οικογένεια, μιλούν για δύο γονείς που αφιέρωναν τη ζωή τους στα παιδιά τους, προσφέροντας απλόχερα αγάπη, φροντίδα και στοργή. Μαζί με τις δύο μεγαλύτερες κόρες τους, είχαν χτίσει μια δεμένη οικογένεια, αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα, αλλά και σε όλη την περιοχή της Πάτρας.

