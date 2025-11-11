Δυτική Αχαΐα: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία με το 3χρονο αγοράκι- Έπεσε από τη μάντρα μαζί με ενήλικα, ο οποίος τραυματίστηκε και συνελήφθη

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/2025) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το παιδί έπαιζε μαζί με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας, όταν και οι δύο φέρονται να έπεσαν από τη μάντρα. Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί κατέληξε.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την οικογένεια, η οποία τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες, ενώ το μικρό παιδί ήταν υπό την επίβλεψη του 25χρονου.