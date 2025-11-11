Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό μεταγωγικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Και οι 20 στρατιώτες που επέβαιναν στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία είναι νεκροί, επιβεβαίωσε η Τουρκική κυβέρνηση
Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι και οι 20 στρατιωτικοί που ταξίδευαν με το τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία έχουν σκοτωθεί.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν πίσω στην Τουρκία όταν συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σε ανάρτηση στο X.
Βίντεο που προβλήθηκε σε ειδησεογραφικά μέσα έδειχνε το αεροπλάνο να πέφτει, αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό.
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς του δυστυχήματος.
Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν για το περιστατικό.
Στο μήνυμά του, ο Αλίεφ έγραψε: «Λυπηθήκαμε βαθιά για τα τραγικά νέα της απώλειας στρατιωτών στο δυστύχημα του στρατιωτικού αεροσκάφους μεταφοράς της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, που απογειώθηκε από την Γκαντζά και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος.
Σε αυτή τη στιγμή πένθους, μοιράζομαι τη λύπη σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θανόντων, καθώς και στον αδελφικό λαό της Τουρκίας.»
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον δήμο Σιχνάγκι, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Το C-130E Hercules, ένα τακτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τεσσάρων κινητήρων τουρμποπρόπ, χρησιμοποιείται ευρέως από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για τη μεταφορά προσωπικού και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων logistics.
