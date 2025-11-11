Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό μεταγωγικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Βίντεο που προβλήθηκε σε ειδησεογραφικά μέσα έδειχνε το αεροπλάνο να πέφτει, αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν πίσω στην Τουρκία όταν συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σε ανάρτηση στο X.

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι και οι 20 στρατιωτικοί που ταξίδευαν με το τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία έχουν σκοτωθεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> TUAF543 Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.<br><br>Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. <a href="https://t.co/1Qjt0FiBtY">pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY</a></p>— Visioner (@visionergeo) <a href="https://twitter.com/visionergeo/status/1988218787737501706?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς του δυστυχήματος.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν για το περιστατικό.

Στο μήνυμά του, ο Αλίεφ έγραψε: «Λυπηθήκαμε βαθιά για τα τραγικά νέα της απώλειας στρατιωτών στο δυστύχημα του στρατιωτικού αεροσκάφους μεταφοράς της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, που απογειώθηκε από την Γκαντζά και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος.

Σε αυτή τη στιγμή πένθους, μοιράζομαι τη λύπη σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θανόντων, καθώς και στον αδελφικό λαό της Τουρκίας.»

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στον δήμο Σιχνάγκι, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το C-130E Hercules, ένα τακτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τεσσάρων κινητήρων τουρμποπρόπ, χρησιμοποιείται ευρέως από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για τη μεταφορά προσωπικού και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων logistics.