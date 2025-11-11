Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος που είχε βρεθεί απανθρακωμένος σε όχημα

Στην ταυτοποίηση του άνδρα που είχε βρεθεί απανθρακωμένος το βράδυ της Παρασκευής σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία προχώρησαν οι Αρχές.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι το θύμα δεν ήταν γνώριμο στην αστυνομία.



«Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλλοδαπό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το χρονικό

Ένας κυνηγός εντόπισε το απόγευμα της Παρασκευής ένα καμένο αυτοκίνητο στο οποίο υπήρχε στο πίσω κάθισμα ένα καμένο πτώμα με χειροπέδες και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως έχει κλαπεί από τον περασμένο Μάιο από την Γλυφάδα και είχε πλαστές πινακίδες. Το πτώμα ήταν τελείως απανθρακωμένο. Κάτω από τα χέρια, πεσμένες, βρέθηκαν και χειροπέδες, με τις οποίες πιθανόν τον είχαν δεσμεύσει οι οποίες λόγω της απανθράκωσης έπεσαν από τα χέρια του.

Για τις Αρχές είναι εντελώς άγνωστο ακόμη και το πότε έγινε το περιστατικό αυτό καθώς πρόκειται για τελείως ερημική περιοχή, μακριά από μάτια περαστικών και κάμερες επιχειρήσεων. Παράλληλα, δεν κυκλοφορεί κάτι σχετικό στον κόσμο της νύχτα τουλάχιστον μέχρι στιγμής που να κάνει τις Αρχές να στραφούν από τώρα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στο σημείο δεν υπήρχαν κάλυκες, είναι άγνωστο αν φέρει τραύματα άλλα το πτώμα, κάτι που μόνο στην νεκροψία ίσως διαπιστωθεί, ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια και όχι για κάποιο πιθανό απονενοημένο διάβημα.