Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην Κυψέλη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Κυψέλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής τηλεφώνησαν στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ενημέρωσαν για πυροβολισμούς στην οδό Δροσοπούλου όπου τραυματίστηκε ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις αλλά δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία, ωστόσο βρήκαν έξι κάλυκες.

Λίγη ώρα αργότερα η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ««Γεώργιος Γεννηματάς» ότι προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά ένας άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 56χρονο υπήκοο Νιγηρίας, που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στην Κυψέλη.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνώ