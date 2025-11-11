Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην Κυψέλη

Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην Κυψέλη

Xθες βράδυ

 Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Κυψέλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής τηλεφώνησαν στο κέντρο Άμεσης Δράσης και ενημέρωσαν για πυροβολισμούς στην οδό Δροσοπούλου όπου τραυματίστηκε ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις αλλά δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία, ωστόσο βρήκαν έξι κάλυκες.

Λίγη ώρα αργότερα η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ««Γεώργιος Γεννηματάς» ότι προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά ένας άνδρας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 56χρονο υπήκοο Νιγηρίας, που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στην Κυψέλη.

 Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνώ

Ειδήσεις Τώρα

Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο

Σοβαρά προβλήματα στη Λέσβο από την κακοκαιρία

Μεγάλη απάτη με μεταχειρισμένα Ι.Χ. και βουλγαρική εταιρεία «βιτρίνα» – Πώς έκλεβαν τον ΦΠΑ- Ο Μηχανισμός της τριγωνικής απάτης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πυροβολισμοί Κυψέλη

Ειδήσεις