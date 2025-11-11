Σοβαρά προβλήματα στη Λέσβο από την κακοκαιρία

Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που χτυπά από το βράδυ τη Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το βράδυ της Δευτέρας πέφτει δυνατή βροχή στη Λέσβο, ενώ από τον όγκο νερού έχουν προκληθεί πλημμύρες τόσο στη Σκάλα Καλλονής όσο και στην Καλλονή.

Η έντονη και συνεχής βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν και τα δύο ποτάμια στην περιοχή.

Σύμφωνα με stonisi.gr τα νερά μπήκαν μέσα σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες.

Ο δήμαρχος δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος μίλησε στο Ertnews Radio τονίζοντας πως τα σχολεία στη Δυτική Λέσβο δεν θα ανοίξουν σήμερα.

Κάτοικοι, πυροσβέστες και υπάλληλοι του δήμου γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι για να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους, ενώ όπως σημείωσε ο δήμαρχος τα νερά κατεβαίνουν από τα βουνά προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα.

Η πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για βοήθεια και απάντληση υδάτων. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και έτσι είναι απροσπέλαστοι.