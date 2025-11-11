Το σώμα μας το 2050 αν συνεχίσουμε να μένουμε στον καναπέ – Προειδοποίηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει πιο αποτελεσματικούς, αλλά και... πιο ακίνητους και, όπως φαίνεται, αυτό θα έχει βαρύ τίμημα.

Οι ειδικοί της εφαρμογής παρακολούθησης βημάτων WeWard δημιούργησαν μια ψηφιακή απεικόνιση του ανθρώπου του μέλλοντος, εάν συνεχίσουμε να περνάμε τη ζωή μας καθισμένοι μπροστά σε οθόνες. Το αποτέλεσμα είναι ανατριχιαστικό.

Ο «Sam»: Το πρόσωπο της αδράνειας

Ο εικονικός αυτός χαρακτήρας ονομάζεται Sam και σχεδιάστηκε ως μια «ιατρικά τεκμηριωμένη προβολή» του πώς η καθιστική ζωή επηρεάζει τη φυσική μας εμφάνιση και υγεία.

Η WeWard βασίστηκε σε δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το CDC και άλλες επιστημονικές πηγές, τα οποία επεξεργάστηκε μέσω ChatGPT για να δημιουργήσει το εφιαλτικό πορτρέτο του 2050.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 80% των εφήβων παγκοσμίως δεν ασκείται αρκετά, ενώ η WeWard προειδοποιεί για μια παγκόσμια «επιδημία αδράνειας» που συνδέεται με τη σύγχρονη «κουλτούρα της ευκολίας».

«Στη σημερινή εποχή, μπορείς να παραγγείλεις φαγητό, να δουλέψεις και να μιλήσεις με φίλους χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ. Αν προσθέσεις και τις ώρες που περνάμε σκρολάροντας στα social media, το αποτέλεσμα είναι μια αφύσικα καθιστική ζωή», τονίζει η WeWard.

Οι συνέπειες της καθιστικής ζωής

Η υπερβολική αδράνεια δεν οδηγεί μόνο σε απώλεια φυσικής κατάστασης, αλλά αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικού, διαβήτη, καρκίνου και ακόμη και άνοιας.

Ο Sam, το «παιδί του καναπέ», συγκεντρώνει πάνω του όλα τα αποτελέσματα αυτής της ζωής: παχυσαρκία, κακή στάση σώματος, πρόωρη γήρανση και δερματικά προβλήματα.