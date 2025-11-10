Πάτρα: Το περίπτερο έφυγε, ο χώρος αποκαλύφθηκε- Το Αρχαίο Ωδείο είναι πανέτοιμο για τα εγκαίνιά του- ΦΩΤΟ

Το νέο ανανεωμένο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, κερδίζει δικαίως τα βλέμματα των περαστικών από την οδό Γερμανού καθώς πλέον έχει αποκαλυφθεί σε όλο του το εύρος ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο διαμορφωμένος χώρος με τις αρχαιότητες επί της οδού Σωτηριάδου που προσδίδει στο μνημείο μια ακόμη ποιο ευρεία δυναμική.

Το περίπτερο που για δεκαετίες βρισκόταν μπροστά από το Ωδείο απομακρύνθηκε, αποκαλύπτοντας πλήρως τη θέα προς το μνημείο. Ο χώρος καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε στις τελικές του λεπτομέρειες ενώ το πεζοδρόμιο αποκαταστάθηκε ενόψει των εγκαινίων του αποκατεστημένου Ωδείου και ο δρόμος μπροστά από την είσοδο είναι αντάξιος σε εικόνα με αυτήν του μνημείου στο οποίο και οδηγεί.

Το έργο αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του Ρωμαϊκού Ωδείου ολοκληρώνεται μετά από εκτεταμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση του σκηνικού οικοδομήματος και των ψηφιδωτών, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, ενώ από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου το Ωδείο θα είναι ξανά επισκέψιμο για το κοινό (εκτός Τρίτης), από 08:30 έως 15:30, με είσοδο από την οδό Σωτηριάδου.

Το Ρωμαϊκό Ωδείο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πάτρας που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα μ.Χ., αποκτά ξανά την παλιά του αίγλη και ετοιμάζεται να υποδεχθεί επισκέπτες και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης.

Φωτο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος