Αθώος ο τενόρος που κατηγορήθηκε για τον ξυλοδαρμό του γιου του

Αθωώθηκε ο τενόρος που κατηγορήθηκε για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του.

Οι ισχυρισμοί για την κακοποίηση του παιδιού από τη μητέρα του και πρώην σύζυγο του τενόρου κατέπεσαν στο δικαστήριο. Ό,τι είχε ακουστεί αναφορικά με το πόσο βάναυσα κακοποιήθηκε το παιδί, δεν αποδείχθηκε, σύμφωνα με το Mega.

Το ρεπορτάζ του καναλιού, μεταφέρει, πως η αθώωση του τενόρου είναι αποτέλεσμα, από την ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία δεν βρέθηκαν μώλωπες που να εξηγούν τους ισχυρισμούς για την κακοποίηση του αγοριού, όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Βρέθηκαν «μόνο κάποια πολύ μικρά σημάδια στον καρπό του παιδιού, τα οποία παραδέχθηκε και ο τενόρος. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρξε λεκτική επίθεση και ότι του έπιασε το χέρι», σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.





Οι δηλώσεις του τενόρου μετά την αθώωσή του

«Η αλήθεια έλαμψε μέσω της Δικαιοσύνης. Κατηγορήθηκα για μια πολύ άσχημη πράξη, ότι κακοποίησα κατ’ επανάληψη τον γιο μου -κάτι το οποίο δεν συνέβη- και η Δικαιοσύνη επικύρωσε την αθωότητά μου με τον πιο περίτρανο τρόπο», είπε ο καλλιτέχνης στο Mega.

Ο ίδιος συνέχισε, με αναφορές στον ρόλο του μεγαλύτερου γιου του, ο οποίος ήταν παρών σε λεκτική διαμάχη ανάμεσα στον τενόρο και το παιδί του. «Είμαι εδώ για να ακουστεί η αλήθεια σήμερα, μετά τις ημέρες που πέρασαν και το σοκ που βίωσα. Υποχρεούμαι να μιλήσω, γιατί έχουν ακουστεί φρικτά πράγματα για εμένα, τα οποία αποδείχθηκε πως ήταν ψέματα. Είμαι ένας πατέρας που αγαπά και φροντίζει τα παιδιά του. Ο μεγάλος μου γιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε μια καθημερινή λεκτική διένεξη που μπορεί να έχει κάθε γονιός με το παιδί του. Και αλίμονο αν ερχόταν στο δικαστήριο για να συγκαλύψει τα δήθεν βασανιστήρια στα οποία υποτίθεται ότι υπέβαλα τον αδελφό του - τον γιο του. Ήταν τόσο αθωωτική η απόφαση για εμένα που δεν υπάρχουν καν περιοριστικά μέτρα. Το παιδί έχει υποστεί εξευτελισμό, αφήστε με εμένα… Έχει παραβιαστεί κάθε έννοια νομιμότητας».

Ο τενόρος ισχυρίζεται ότι: «Επιχειρήθηκε δολοφονία του χαρακτήρα μου από την πρώτη στιγμή. Πριν καν μου απαγγελθούν οι κατηγορίες, είχε διαρρεύσει σαν πληροφορία και με έπαιρναν συνάδελφοί σας για να πω κάτι γι’ αυτό, κι εγώ δεν γνώριζα καν ποιες είναι οι κατηγορίες. Εργαλειοποίησαν το ίδιο μου το παιδί για να συμβεί όλο αυτό» και πρόσθεσε, πως:

«Είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιοι βρίσκονται πίσω από όλο αυτό και φυσικά, άμεσα -πολύ άμεσα- θα πράξω τα δέοντα και θα κινηθώ νομικά. Ο στόχος ήταν αυτός: να γίνει κάτι πολύ μεγάλο στα ΜΜΕ. Είμαι στη δουλειά από 15 ετών, κοντεύω να κλείσω τα 47, έχω δείξει ποιος είμαι. Όλοι, σε κάθε χώρο που έχω συνεργαστεί, γνωρίζουν ποιος είμαι και τι σχέση έχω με την οικογένειά μου».