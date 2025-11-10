Ληστεία στο Λούβρο: Αποκαλύφθηκε ο «μυστηριώδης άνδρας» που έγινε viral – Είναι 15 ετών και ντύνεται έτσι και στο σχολείο

Ντυμένος με κουστούμι και καπέλο φεντόρα, ο 15χρονος Πέντρο Ελίας Γκαρσόν Ντελβό, φωτογραφήθηκε δίπλα στους αστυνομικούς έξω από το Λούβρο κι έγινε viral

Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης άνδρας με το καπέλο το γιλέκο και την ομπρέλα που φωτογραφήθηκε μπροστά από το Μουσείο του Λούβρου τη στιγμή που αστυνομικοί φρουρούσαν την είσοδο μετά την κλοπή του αιώνα στο Παρίσι, κι ενώ τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα από τις 19 Οκτωβρίου. Ντυμένος με κουστούμι και καπέλο φεντόρα, ο 15χρονος Πέντρο Ελίας Γκαρσόν Ντελβό, φωτογραφήθηκε δίπλα στους αστυνομικούς έξω από το Λούβρο κι έγινε viral και αρκετοί υπέθεσαν ότι το οπτικό ντοκουμέντο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Άμεσα πήρε το παρατσούκλι «ο άνδρας με το καπέλο φεντόρα», ενώ τον συνέκριναν με ντετέκτιβ, ή ακόμα και με έναν εκ των ληστών του παριζιάνικου μουσείου. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ήξερε ότι η φωτογραφία έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο Πέντρο αντιλήφθηκε ότι η φωτογραφία του είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, αποφάσισε να μην αποκαλύψει αμέσως την ταυτότητά του. «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», εξηγεί. «Η φωτογραφία είχε κάτι μυστηριώδες, και το μυστήριο πρέπει να συντηρείται». Οι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, την ίδια ώρα, έπαιρναν φωτιά. Άλλοι τον πέρασαν για ντετέκτιβ, άλλοι για έναν εκ των ληστών, ενώ κάποιοι ήταν βέβαιοι ότι πρόκειται για άνθρωπο «δημιούργημα» της τεχνητής νοημοσύνης. «Καταλαβαίνω γιατί. Είμαι ντυμένος σαν να βγήκα από τη δεκαετία του ’40, και βρισκόμαστε στο 2025» λέει γελώντας. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή. Ο Πέντρο βρισκόταν εκεί με τη μητέρα και τον παππού του για μια οικογενειακή επίσκεψη στο μουσείο. «Θέλαμε να μπούμε στο Λούβρο, αλλά ήταν κλειστό. Δεν ξέραμε ότι είχε γίνει ληστεία» λέει ο ίδιος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του Associated Press, Τιμπό Καμί, τον απαθανάτιζε τυχαία, τη στιγμή που περνούσε μπροστά από το σημείο. «Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, δεν το ήξερα», είπε ο 15χρονος. «Απλά περνούσα από εκεί». Τέσσερις μέρες αργότερα, ένας γνωστός του έστειλε μήνυμα: «εσύ είσαι αυτός;«Μου είπε ότι είχε 5 εκατομμύρια views», είπε. «Ήμουν λίγο έκπληκτος». Τότε η μητέρα του τηλεφώνησε για να του πει ότι ήταν στη New York Times. «Δεν συμβαίνει κάθε μέρα», είπε. Ξαδέλφια στην Κολομβία, φίλοι στην Αυστρία, φίλοι της οικογένειας και συμμαθητές τον ακολούθησαν με screenshots και τηλεφωνήματα. «Οι άνθρωποι έλεγαν: «Έχεις γίνει σταρ», είπε. «Ήμουν έκπληκτος».

AP Photo / Thibault Camus