Αίγιο: Σύλληψη 13χρονου που μπήκε με "πεταλούδα" σε αθλητικό χώρο

Στη συνέχεια συνελήφθη και η μητέρα του

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας ένας 13χρονος, ο οποίος κατά την είσοδό του σε αθλητικό χώρο όπου διεξαγόταν ποδοσφαιρικός αγώνας, βρέθηκε να κατέχει και κατασχέθηκε μια εκπαιδευτική μεταλλική πεταλούδα.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι συλλήψεις έγιναν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί όπλων και αθλητισμού.

