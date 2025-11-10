Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Αχαΐας: Εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τα περιστατικά βίας στα σχολεία

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ενισχύει τον συντονισμό και την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας με σειρά δράσεων και προγραμμάτων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου με συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σύμφωνα με την πανελλήνια έρευνα ESPAD 2024 (ΕΠΙΨΥ), το ποσοστό των εφήβων με παραβατική συμπεριφορά κυμαίνεται μεταξύ 4-5%. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση υλοποιεί για δεύτερη σχολική χρονιά το πρόγραμμα «Επιλέγω Ελευθερία», που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στις εθιστικές συμπεριφορές. Παράλληλα, εγκαινιάζεται φέτος και ένα Νέο Δίκτυο Πρόληψης της Βίας μεταξύ των Νέων, ενώ έχουν προγραμματιστεί και άλλες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον, η Διεύθυνση έχει συγκροτήσει τετραμελή Ομάδα Διαχείρισης Αναφορών Ενδοσχολικού Εκφοβισμού. Σχεδόν όλα τα σχολεία διαθέτουν πλέον ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ τα ΚΕΔΑΣΥ παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη όταν ζητηθεί. Οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε συνεργασία με την Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, παρέχουν άμεση καθοδήγηση στα σχολεία για τον παιδαγωγικό χειρισμό κάθε περιστατικού και την κατάρτιση σχεδίου δράσης ανά μονάδα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βασικοί παράγοντες κινδύνου για τη νεανική παραβατικότητα είναι η έλλειψη επικοινωνίας και επίβλεψης στο οικογενειακό περιβάλλον, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εθισμοί, τα βίαια πρότυπα από ΜΜΕ και social media, η αξιακή κρίση και η κρίση του σχολικού θεσμού.

Όπως τόνισε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεώργιος Παπατσιμπάς, για τα πρόσφατα περιστατικά βίας που έλαβαν δημοσιότητα, λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ σε όλα τα σχολεία έχουν αποσταλεί σαφείς οδηγίες για την επιτήρηση των μαθητών και τα παιδαγωγικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση παρεκτροπής.

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο να μετατραπεί το σχολείο όχι απλώς σε αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά σε χώρο που προβάλλει ένα ασφαλές και θετικό μέλλον για τους νέους.