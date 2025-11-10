Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Κορίνθου

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Πάτρας, όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής παλαιού, εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Κορίνθου, αμέσως μετά τη Γούναρη, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, δίπλα από το κτίριο της παλιάς Νομαρχίας.

Το σημείο είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστο, καθώς καθημερινά περνούν δεκάδες πεζοί και οχήματα. Η πτώση των υλικών προκάλεσε αναστάτωση, ενώ ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, η οποία έκλεισε με κορδέλες μεγάλο τμήμα του πεζοδρομίου για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι οι πεζοί να αναγκάζονται να κινούνται στο οδόστρωμα της οδού Κορίνθου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Το κτίριο, το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας και χρήζει άμεσης επισκευής. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές οι προθέσεις των ιδιοκτητών ούτε το χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων παρεμβάσεων.

