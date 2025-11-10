Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν σε εν κινήσει αυτοκίνητο- Μητέρα με παιδί σώθηκαν από θαύμα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την Πάτρα έφεραν ξανά στο φως το χρόνιο και επικίνδυνο πρόβλημα της συντήρησης των παλαιών κτιρίων.

Το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό πτώσης σοβάδων, αυτή τη φορά στην οδό Παναχαϊκού, το οποίο θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν επάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια μητέρα που μετέφερε το παιδί της στο σχολείο. Από καθαρή τύχη, κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ οι σοβάδες παραλίγο να πέσουν και επάνω σε πεζό που εκείνη τη στιγμή κινούνταν στο σημείο.

Η οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένη, κάλεσε την αστυνομία προκειμένου να καταγραφεί το περιστατικό, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την επικίνδυνη κατάσταση πολλών κτιρίων της πόλης. «Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Κάθε μέρα ακούμε για πτώσεις σοβάδων. Σήμερα θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι πολύ χειρότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο thebest.gr.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων συμβάντων που καταγράφονται σχεδόν σε καθημερινή βάση στην Πάτρα, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για έλεγχο και συντήρηση των κτιρίων, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.