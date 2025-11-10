Πτώση σοβάδων στην Πάτρα: Ζημιές σε σταθμευμένο όχημα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την Πάτρα έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο το πρόβλημα της συντήρησης των κτιρίων, καθώς σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό πτώσης σοβάδων.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από λίγη ώρα, τμήματα σοβά αποκολλήθηκαν από κτίριο στην οδό Παναχαϊκού, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στο σημείο. Ευτυχώς, τη στιγμή του συμβάντος δεν περνούσε κανένας πεζός, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων των τελευταίων μηνών, που καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τον έλεγχο και τη συντήρηση των παλαιών κτιρίων της πόλης, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον σοβαρότερα ατυχήματα.