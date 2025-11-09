Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία - 11 άτομα στο νοσοκομείο

ΝΕΟΤΕΡΟ: Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους σήμερα το βράδυ στη Σλοβακία, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν.

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.

Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδουν στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

«Βρισκόμαστε κάπου κοντά στο Pezinok. Ήταν τρομερή σύγκρουση. Ζήτησαν ήδη από όσους είναι γιατροί να πάνε στο μπροστινό μέρος του τρένου», δήλωσε στο σάιτ aktuality.sk ένας επιβάτης του τρένου. «Δεν έχω ιδέα για το μέγεθος της σύγκρουσης, αλλά ήταν πολύ δυνατή, καθώς το τρένο φρενάρισε απότομα», πρόσθεσε ο επιβάτης.

«Τα χειρότερα είναι στο πρώτο βαγόνι. Θα μας εκκενώσουν. Οι πυροσβέστες έχουν ήδη μπει στο τρένο και ρωτούν αν είμαστε καλά» είπε παράλληλα.

Ένας επιβάτης από τον τόπο του ατυχήματος ενημέρωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται από τους διασώστες.

Οι αιτίες του ατυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι ερευνητές θα διερευνήσουν αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για πρόβλημα με τη διαχείριση της κυκλοφορίας στη γραμμή, η οποία βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού.