42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Ποιος είναι ο δρομέας που τερμάτισε τελευταίος

Ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης, καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ επί 43 χρόνια, τερμάτισε τελευταίος μέσω αποθέωσης στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και παρέλαβε το ειδικό βραβείο από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη συνταξιοδότησή του, ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης απέδειξε ότι το τρέξιμο δεν γνωρίζει όρια, ούτε σταματά με τη σύνταξη. Τερμάτισε για 37η φορά στη ζωή του σε Μαραθώνιο.

Ο Υφαντίδης εργάστηκε επί 43 χρόνια ως καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ, μετρώντας καθημερινά δρόμους, βήματα και ρολόγια — «έτρεχε» κυριολεκτικά μαζί με το νερό που κατέγραφε.

«Σε όλη μου τη ζωή, και στη δουλειά μου, είχα μάθει να τρέχω», είπε χαμογελώντας, λίγο μετά τον τερματισμό του στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

