Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αιγιαλείας

Νέα Διοίκηση εξέλεξε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιάλειας. Η σύνθεση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

Στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Φεϋζοπούλου 8 στο Αίγιο, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (5) πέντε μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και δυο (2) τακτικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. και δυο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ.

Εκλέγονται αλφαβητικά:

Για Μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας οι:

Αντωνόπουλος Άρης - Ιωάννης του Σπήλιου

Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Ξηρομάμου Χριστίνα - Ανδριάνα του Ιωάννη

Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη



Τακτικοί Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:

Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:

Ξηρομάμου Χριστίνα Ανδριάνα του Ιωάννη

Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη

Καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.