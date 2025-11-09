Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αιγιαλείας

Διεξήχθησαν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου
Νέα Διοίκηση εξέλεξε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιγιάλειας. Η σύνθεση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:
Στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Φεϋζοπούλου 8 στο Αίγιο, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (5) πέντε μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και δυο (2) τακτικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. και δυο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ.
Εκλέγονται αλφαβητικά:
Για Μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας οι:
Αντωνόπουλος Άρης - Ιωάννης του Σπήλιου
Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Ξηρομάμου Χριστίνα - Ανδριάνα του Ιωάννη
Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη
Τακτικοί Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:
Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:
Ξηρομάμου Χριστίνα Ανδριάνα του Ιωάννη
Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη
Καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.
