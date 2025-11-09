Hellenic Train: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το δρομολόγιο στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών
Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πάτρας, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Η Hellenic Train και το προσωπικό της σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
