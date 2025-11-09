Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Hellenic Train: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το δρομολόγιο στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο

Hellenic Train: Επανέρχεται από τη Δευτέ...

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα  - Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πάτρας, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε  ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. 

 Η Hellenic Train και το προσωπικό της σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: «Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες»- Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Κυψέλη: Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους

Πότε στολίζετε για τα Χριστούγεννα και τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Προαστιακός Σιδηρόδρομος Hellenic Train

Ειδήσεις