Hellenic Train: Επανέρχεται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το δρομολόγιο στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο

Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Δευτέρα 10 Νοεμβρίου επανέρχονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο, στη γραμμή Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας του Προαστιακού Πάτρας, μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.