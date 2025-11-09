Κυψέλη: Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους

Για τρία ολόκληρα χρόνια, ζευγάρι αστέγων στην Κυψέλη περνούσε τη μέρα και τη νύχτα του μέσα στο αυτοκίνητο.

Πρόκειται για δύο συνταξιούχους στην Κυψέλη. Μετά την παρουσία του θέματος στις «Εξελίξεις Τώρα» το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε σπίτι ώστε να μείνει.

Πολλοί συμπολίτες μας ενδιαφέρθηκαν και αφού κάλεσαν την εκπομπή, πρότειναν να μείνουν στα διαμερίσματα που νοικιάζουν με ένα μικρό ενοίκιο.

Ωστόσο, ένα ζευγάρι προσφέρθηκε να τους αγοράσει σπίτι καθώς οι ίδιοι είναι οικονομικά ευκατάστατοι.

Το ζευγάρι μάλιστα, προτίθεται να πληρώσει το ενοίκιο ώστε το ηλικιωμένο ζευγάρι να ζει αξιοπρεπώς έως την αγορά του σπιτιού.

«Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τρία χρόνια περιμένω να κοιμηθώ σ’ ένα κρεβάτι».

«Μόνο ευχαριστώ τον κόσμο και το κανάλι. Δεν το περιμέναμε», πρόσθεσε ο 70χρονος.