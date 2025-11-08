Ζευγάρι συνταξιούχων ζει σε αυτοκίνητο στην Κυψέλη εδώ και 3 χρόνια

Μία συγκλονιστική ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, παρόλο που έχει ένα μικρό εισόδημα, αδυνατεί να βρει σπίτι και έτσι ζει σε αυτοκίνητο στην Κυψέλη, εδώ και τρία χρόνια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega Εξελίξεις τώρα, oι δυο τους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να βρουν ένα οικονομικό σπίτι να νοικιάσουν.

«Εδώ κάθεται ο σύζυγος. Έχουμε έναν φακό, ένα ράδιο, βάζουμε τον δίσκο και τρώμε» περιέγραψε η κυρία Ακριβή. «Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, απελπίστηκα. Δεν καταλήγει πουθενά. Είμαστε αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι», είπε ακόμη.

«Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς», είναι τα λόγια του 70χρονου κύριου Χρήστου που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη και τονίζει ότι χρειάζεται «ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα».



Η γειτονιά τούς αγαπά, τους προσέχει και τους φροντίζει όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Πλέον το μόνο που θέλουν είναι να έχουν ένα κρεμμύδι πάνω από το κεφάλι τους.

«Πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι», λένε.