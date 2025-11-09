Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Παγκράτι: Τροχαίο ατύχημα - Αναποδογύρισε αμάξι

fφωτο από ethnos.gr

fφωτο από ethnos.gr

Στην Υμηττού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σημερα στην Υμηττού στο ύψος του Παγκρατίου, με αποτέλεσμα ένα αμάξι να αναποδογυρίσει.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τις αισθήσεις του από το όχημα, φέροντας εκδορές, σύμφωνα με το ethnos.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: «Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες»- Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Πότε στολίζετε για τα Χριστούγεννα και τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας;

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης με πλειστηριασμό ακινήτου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τροχαίο ατύχημα Παγκράτι

Ειδήσεις