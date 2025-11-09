Παγκράτι: Τροχαίο ατύχημα - Αναποδογύρισε αμάξι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σημερα στην Υμηττού στο ύψος του Παγκρατίου, με αποτέλεσμα ένα αμάξι να αναποδογυρίσει.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τις αισθήσεις του από το όχημα, φέροντας εκδορές, σύμφωνα με το ethnos.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.