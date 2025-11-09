Καιρός: «Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες»- Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 σε περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-2025) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-2025)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-2025) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

”Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες"

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων που θα κρατήσουν 40 ώρες.

Αισιόδοξη ήταν η συγκομιδή βρόχινου νερού από το πρώτο Ιταλικό χαμηλό που μας επηρέασε τα τελευταία 24ώρα με τα βροχόμετρα να συγκεντρώνουν μέχρι και 100 τόνους νερού/στρέμμα στη δυτική Ελλάδα.

Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανά από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα απο το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες : Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική. Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.

Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα», γράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.